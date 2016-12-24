В Большеберезниковском районе семейному делу Зубковых помог «Агростартап»

Алексей и Валерия Зубковы из Большеберезниковского района максимально используют возможности национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Начав с туристического бизнеса, в этом году они стали еще и обладателями «Агростартапа», который поможет семье выращивать КРС мясного направления.

Обустроенный силами Алексея Зубкова уголок природы располагается недалеко от села Косогоры. Предприниматель выкупил землю здесь, чтобы создать природный парк. Он очистил и углубил впадину с водой, превратив в красивое озеро. Благоустроил его берега, на несколько километров очистил вокруг территорию в лесу, провел работы по отводу воды. За прошедший год на территории появилась баня, строятся домики для туристов.

Работая над проектом природного парка, Зубков мечтал создать еще и мини-ферму с домашними животными и птицей. Но со временем эта идея переросла в нечто большее. Продолжением туристического бизнеса стало строительство фермы для содержания животных. Алексей Зубков докупил еще 25 гектаров земли (земельные паи). Часть ее пойдет на туристический бизнес, а другая - на агробизнес, который они стали развивать вместе с супругой Валерией. Все земли, приобретенные Зубковым, имеют сельскохозяйственное назначение, поэтому было решено использовать их с пользой, то есть заняться на них животноводством.

В этом году семья выиграла грант по программе «Агростартап» на разведение коров мясной породы. Полученных денег в сумме 1,9 млн руб. должно было хватить на благоустройство места для содержания животных, на их покупку и приобретение трактора.

Так на ферме появилось 25 голов КРС герефордской породы мясного направления, которых в Мордовии разводят в ООО «Воля» Большеигнатовского района. От этих животных получают сочное мясо элитного сорта - мраморную говядину. Оно считается деликатесом и востребовано в ресторанном бизнесе.



