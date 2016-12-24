Вузы Мордовии развивают сотрудничество с зарубежными партнерами в реализации совместных образовательных программ

В рамках национального проекта «Образование» в Мордовии реализуется региональный проект «Экспорт образования». Цель проекта - привлечение в вузы Мордовии иностранных граждан, развитие сотрудничества с зарубежными партнерами в разработке и реализации совместных образовательных программ.

В рамках проекта развивается многоканальная система продвижения бренда Мордовского университета и научно-образовательного потенциала республики за рубежом. Так, сайт приемной кампании 2020 года был адаптирован для абитуриентов из ближнего и дальнего зарубежья. Вуз представлен на зарубежных образовательных рынках - в печатных СМИ, а также через партнерство с рекрутинговыми компаниями.

МГУ им. Н.П. Огарева принял онлайн-участие в 18-й Китайской международной конференции и выставке по обмену профессионалами (CIEP-2020) на Неделе российской науки и технологий.

Получило развитие сотрудничество с зарубежными вузами по реализации совместных образовательных программ в сетевом формате - запущены новые программы магистратуры по направлениям «География», «Экология и природопользование» и «Биология» совместно с Северо-Казахстанским государственным университетом им. М. Козыбаева. Реализуются программы двух дипломов с Университетом науки и технологий Цзянсу (программа магистратуры по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» на английском языке), Андижанским государственным университетом им. З.М. Бабура (программы бакалавриата по направлению «Филология» и магистратуры по направлению «Биология»), Кыргызским государственным техническим университетом им. И. Раззакова (программа бакалавриата по направлению «Электроника и наноэлектроника»).

В 2020 г. по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Английский язык для академических целей» обучено более 70 преподавателей вуза, осуществляющих преподавание профильных дисциплин на английском языке иностранным студентам.



