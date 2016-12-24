Саранск признан одним из самых эффективных муниципалитетов республики

Городской округ Саранск включен в список получателей грантов, выделяемых из республиканского бюджета за достижение наилучших показателей эффективности. Об этом было объявлено на заседании экспертной комиссии при Министерстве экономики, торговли и предпринимательства РМ. Среди лучших также оказались Атяшевский, Ковылкинский, Атюрьевский, Лямбирский, Ичалковский, Дубенский, Ардатовский, Инсарский и Торбеевский районы.

Стоит напомнить, что при формировании рейтинга оцениваются показатели, напрямую связанные с деятельностью местных властей и характеризующие степень развития бизнеса в муниципалитетах, уровень их инвестиционной активности, качество автомобильных дорог, обеспеченность населения жильем, местами в дошкольных учреждениях и т.п.