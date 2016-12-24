Мордовские сувениры вошли в число лучших на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»Репортер
Сувениры мордовских мастеров заняли призовые места в финале окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир» ПФО, прошедшем 25-26 сентября в Екатеринбурге в рамках VIII Международного туристского форума «Большой Урал».
Представить свои изделия смогли около 180 конкурсантов с более чем 450 изделиями. В номинации «Сувенир города» в ценовой категории «эконом-класс» III место занял сувенирный магнит «Саранск», автор работы – Татьяна Никишанина. В номинации «Этнографический сувенир» в ценовой категории «эконом-класс» II место занял сувенир – колокольчик «Мордовочка», а в высокой ценовой категории III место занял сувенир – тапочки «Мордовия», автор работы – индивидуальный предприниматель Наталья Агеносова.
Лауреаты примут участие в общенациональном финале всероссийского конкурса «Туристический сувенир – 2020» в Уфе, который пройдет в конце ноября.
Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года. В нем могут принять участие авторы и производители туристических сувениров, мастера НХП, музеи и другие учреждения, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею.
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