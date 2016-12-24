В Саранске опубликован план проведения мероприятия в рамках месячника пожилых людей

Традиционно они пройдут с 1 по 31 октября. Правда, с некоторыми поправками, обусловленными эпидемиологической обстановкой. С целью обеспечения безопасности граждан большинство мероприятий решено провести в онлайн-формате. Однако, это вовсе не говорит о снижении их доступности. Равно, как и о меньшем внимании, оказываемом представителям «серебряного поколения». Напротив, осмотреть выставки, прочесть поздравления, принять участие в викторинах смогут все желающие. Более того, есть возможность улучшить «взаимосвязь поколений». Ведь помощь пожилым людям – хотя бы при настройке оборудования – будут оказывать их дети и внуки.

Для любителей здорового образа жизни уже 1 октября будет организована «Зарядка с чемпионом» – в Экопарке на Моховой. Там же пройдет развлекательная шоу-программа «Вспомним молодость», «изюминкой» которой станут катания на велосипедах

Один из самых популярных конкурсов - «Урожайная корзинка» - в нынешнем году приобрел статус фестиваля. В течение сентября в соцсетях размещались конкурсные работы. А в октябре можно будет ознакомиться с «лучшими из лучших» - самыми достойными работами за все 10 лет.

Традиционно масса мероприятий пройдет в библиотеках. В их числе - поздравительная видео-презентация «Пусть не старят вам душу года!», виртуальные поздравления, выставка-презентация «Ветеранское движение в Мордовии», работа литОкошка «Жили-были дед и баба…», поэтические онлайн-минутки, циклы «громких чтений» и так далее.

Дома культуры основное внимание уделят концертам и выступлениям творческих коллективов и отдельных исполнителей. Причем, с их онлайн-трансляциями. В «Луче», скажем, состоится выставка – фоточеллендж «Бабушка рядышком с дедушкой», а Дворец культуры городского округа порадует пенсионеров онлайн-караоке «С Младой».

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг намерен организовать онлайн-викторину «Знаешь ли ты Мордовию» для взрослых и детей. Вопросы будут касаться, впрочем, не только истории и географии республики, но и ее повседневной жизни - развития ветеранского движения, например. Пройдут и кинопоказы короткометражных лент.

И уж, конечно, месячник пожилых людей-2020 не обойдется без многочисленных выставок поделок, мастер-классов, творческих поздравлений, чествований ветеранов труда, юбиляров, семейных династий.

План мероприятий:

https://adm-saransk.ru/about/department-of-social-policy/plan%20meroprijatij%20mesjachnik%202020.docx