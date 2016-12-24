В Рузаевке новые инвестиционные проекты позволят создать дополнительно почти 600 рабочих мест

Министерство экономического развития России включило в соответствующий реестр еще 6 организаций. Реализуемые ими инвестиционные проекты позволят создать дополнительно почти 600 рабочих мест.

Так, свыше 200 человек планирует трудоустроить ООО «Рузаевская стекольная компания «Гласс Декор». В строительство завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности будет вложено 1,65 миллиарда рублей.

153 места намерено открыть ООО «Полимерные композиты». Данная инициатива обойдется в 221,75 миллиона.

ООО «Центр промышленных инноваций «Нова» в свою очередь собирается наладить в районе выпуск изделий и оснастки с использованием технологий мехобработки, литья и штамповки. Здесь объемы инвестиций оцениваются в 62,1 млн. рублей. Создать предполагается 95 рабочих мест.

ООО «Овотех» займется пищевым производством. Речь идет, прежде всего, о мясных изделиях и полуфабрикатах, а также компаундов на основе яичных продуктов. Кроме того, в Рузаевке начнется розлив безалкогольных напитков. Идея, стоимостью 65,65 млн. рублей, предусматривает трудоустройство 85 человек.

Проект ЗАО ТД «Машкомплект» называется весьма замысловато: «Организация производства металлических конструкций, пластмассовых изделий, производства машин и оборудования для сельского хозяйства, автотранспортных средств специального назначения, прицепов и полуприцепов, организация работ по металлообработке». В реализацию его будет вложено 52,2 млн. рублей. Количество новых рабочих мест – 40.

Наконец, свыше 20 рабочих займутся производством химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отраслей. Предложенный ООО «Экспонента» проект оценивается в 43,5 миллиона.

По результатам заседания комиссии по инвестиционным конкурсам при Министерстве экономики, торговли и предпринимательства РМ статус резидента ТОСЭР «Рузаевка» получило и ООО «Офис-Люкс». Означенная компания займется производством мебели, для чего потребуется около 7 млн. рублей. Будет создано 21 рабочее место.