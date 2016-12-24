Как проходил первый Республиканский турнир по программированию среди студентов Saransk Code Cup

Идея проведения турнира у организаторов появилась весной этого года. В связи с карантином многие запланированные мероприятия пришлось отменить или переформатировать. В связи с чем пришла мысль, что профессия программиста не зависит от внешней ситуации и можно работать, общаться, учиться и побеждать вне зависимости от внешних обстоятельств. Так командой Codemasters International и представителями Мордовского государственного университета было принято решение провести Республиканский турнир по программированию среди студентов Saransk Code Cup.

Задание

Турнир был организован в онлайн-формате. Всем участникам было дано одно задание, которое предстояло выполнить за 5 дней. Оно было раскрыто только в день начала турнира - участникам нужно было написать логику управления ботом-танчиком на специальном игровом поле, при этом реализовать оптимальную стратегию, которая поможет победить других участников турнира. Для выполнения предложенного задания требовалось знание одного из 5 самых популярных языков программирования C#, JavaScript, PHP, Java или Python.

Участники

Базовый опыт в программировании стал первым формальным этапом отбора. Всего зарегистрировалось 35 человек, до финала дошли 10 участников. Несмотря на то, что мероприятие было рассчитано на студентов, для участия в Турнире зарегистрировались также школьники и лицеисты Саранска, в том числе учащиеся Лицея МГУ им. Н. П. Огарёва. Лицеист Илья Уютов был в одним из тех, кто дошёл до финала. Он успешно конкурировал со студентами и аспирантами вуза, предлагая отличные стратегические решения.

Финал

Подведение итогов состоялось 17 сентября. Поддержать участников и наградить финалистов пришёл ректор МГУ им. Н. П. Огарёва С. М. Вдовин. «В республике и в вузе уделяется большое внимание развитию информационных технологий. Ключевыми участниками этих процессов являются программисты. Именно им предстоит осуществить цифровую трансформацию всех сфер нашей жизни. Подготовка кадров для IT-сферы имеет сегодня огромное значение. Это важная задача, которая отражена в национальном проекте “Цифровая экономика”. Уверен, что турнир Saransk Code Cup станет дополнительным импульсом для ребят, интересующихся программированием, будет служить хорошей мотивацией к их профессиональному росту и развитию», – сказал ректор.

Слова поддержки участникам турнира высказали и представители компании Codemasters International. «От лица всех разработчиков, принимавших участие в подготовке конкурсного задания, хочу сказать, что ребята показали очень хороший уровень. Видно, что студенты уделяют много внимания саморазвитию, активно изучают языки программирования, не ограничиваясь учебной программой», – подчеркнул ведущий разработчик компании Codemasters International Олег Чарышкин.

Победители

Призовые места турнира распределилось следующим образом:

I место – Владислав Мартынов, аспирант Института электроники и светотехники. Подарок – iPad Pro.

II место – Дмитрий Панкратов, студент 4-го курса факультета математики и информационных технологий. Подарок – умная колонка «Яндекс.Станция».

III место – Виталий Логинов, студент 3-го курса факультета математики и информационных технологий. Подарок – внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank.

Все финалисты, выполнившие задание, получили сертификаты участника Saransk Code Cup и футболки турнира.

Планы

Организаторы планируют сделать Saransk Code Cup традиционным IT-мероприятием в Мордовии, ведь олимпиада – шанс для многих студентов получить новые знания, опыт и, конечно же, заявить о себе!

Источник: Codemasters International​