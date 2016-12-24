Мордовия вошла в десятку регионов-лидеров по работе в системе «Инцидент менеджмент»

Адвокатский излом
В республике за махинации задержали двух известных адвокатов
Аналитическая система мониторинга «Инцидент менеджмент» работает в 83 регионах страны. В Мордовии органы государственной власти и местного самоуправления региона к ней подключили с января 2019 года.
Система выявляет жалобы и обращения жителей в социальных сетях. И в течение суток, а иногда раньше, на запрос пользователя отвечают чиновники. В основном людей волнуют коммунальные проблемы, благоустройство дворов, ремонт и строительство дорог, здравоохранение, образование, социальное обслуживание и защита.
Учитывались такие показатели, как качество ответов, среднее время ответов, количество отработанных инцидентов. Также во внимание принималось качество ведения официальных пабликов органов власти в социальных сетях. Наша республика в этом рейтинге занимает 7 место из 83 регионов.
Стоит отметить, что ответы чиновников в соцсетях действительно стали более оперативными и содержательными. Следующий этап - системное решение проблем, выявление слабых мест в каждой сфере и работа на предупреждение наиболее частых запросов.
В республике за махинации задержали двух известных адвокатов
Представители Мордовии добились грандиозного успеха в конкурсе «Лидеры России»
будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»
Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов
В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией
С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?
Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей
В Кочкуровском районе открыто движение по капитально отремонтированному мосту, который соединяет между собой сразу 5 сел района
Начало нового учебного года вся наша страна встретила в особых условиях. Столпотворение детей и родителей у школы, нарядные торжественные...
Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына