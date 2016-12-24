Мордовия вошла в десятку регионов-лидеров по работе в системе «Инцидент менеджмент»

Аналитическая система мониторинга «Инцидент менеджмент» работает в 83 регионах страны. В Мордовии органы государственной власти и местного самоуправления региона к ней подключили с января 2019 года.

Система выявляет жалобы и обращения жителей в социальных сетях. И в течение суток, а иногда раньше, на запрос пользователя отвечают чиновники. В основном людей волнуют коммунальные проблемы, благоустройство дворов, ремонт и строительство дорог, здравоохранение, образование, социальное обслуживание и защита.

Учитывались такие показатели, как качество ответов, среднее время ответов, количество отработанных инцидентов. Также во внимание принималось качество ведения официальных пабликов органов власти в социальных сетях. Наша республика в этом рейтинге занимает 7 место из 83 регионов.

Стоит отметить, что ответы чиновников в соцсетях действительно стали более оперативными и содержательными. Следующий этап - системное решение проблем, выявление слабых мест в каждой сфере и работа на предупреждение наиболее частых запросов.