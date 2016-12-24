О ситуации в медучреждениях республики рассказали в Минздраве РМ и Роспотребнадзоре

«Страна может у нас поучиться»
Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах
- Сколько мест для больных коронавирусом предусмотрено в больницах республики?
- На сегодняшний день развернуто 720 коек, 630 из них заняты. Максимальное число коек, развернутых за время пандемии – 1957. При необходимости все свободные койки развернут в течение 48 часов.
- Сколько сейчас тяжёлых больных?
- На 29 сентября: в реанимации находится 50 человек, на ИВЛ 4 человека (3 из них с диагнозом COVID-19).
- Сколько тестов на коронавирус проведено в Мордовии?
- По данным Роспотребнадзора, на 28 сентября проведено 202 879 лабораторных исследования на коронавирус, обследовано 180 928 человек.
Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах
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