О ситуации в медучреждениях республики рассказали в Минздраве РМ и Роспотребнадзоре

- Сколько мест для больных коронавирусом предусмотрено в больницах республики?

- На сегодняшний день развернуто 720 коек, 630 из них заняты. Максимальное число коек, развернутых за время пандемии – 1957. При необходимости все свободные койки развернут в течение 48 часов.

- Сколько сейчас тяжёлых больных?

- На 29 сентября: в реанимации находится 50 человек, на ИВЛ 4 человека (3 из них с диагнозом COVID-19).

- Сколько тестов на коронавирус проведено в Мордовии?

- По данным Роспотребнадзора, на 28 сентября проведено 202 879 лабораторных исследования на коронавирус, обследовано 180 928 человек.