О ситуации в медучреждениях республики рассказали в Минздраве РМ и Роспотребнадзоре

Репортер

- Сколько мест для больных коронавирусом предусмотрено в больницах республики?

- На сегодняшний день развернуто 720 коек, 630 из них заняты. Максимальное число коек, развернутых за время пандемии – 1957. При необходимости все свободные койки развернут в течение 48 часов.

- Сколько сейчас тяжёлых больных?

- На 29 сентября: в реанимации находится 50 человек, на ИВЛ 4 человека (3 из них с диагнозом COVID-19).

- Сколько тестов на коронавирус проведено в Мордовии?

- По данным Роспотребнадзора, на 28 сентября проведено 202 879 лабораторных исследования на коронавирус, обследовано 180 928 человек.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
2942 рубля в месяц

Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей

Орден Славы для министра

В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией

В огненной западне

Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.

На опережение

В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия

День Суркова

Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу