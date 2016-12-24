В Саранске начался отопительный сезон

Кто ответит за «транспортный коллапс» на Химмаше?
Свое мнение высказал мэр Саранска
Отопительный сезон, как и было объявлено, начался в Саранске c 28 сентября. С понедельника тепло уже подается в многоквартирные дома Юго-Запада, частично - центра, жилого массива «Юбилейный», Ремзавода, сел Горяйновка и Зыково, поселков Озерный, Луховка, Ялга и Николаевка.
На втором этапе (с 29 сентября) начато подключение большинства МКД на Химмаше, со среды - оставшихся домов в центре. Наконец, с 1 октября тепло поступит в квартиры жителей Северо-Запада, а также в отдельные дома северо-восточной части республиканской столицы. Что же касается здания администрации города, то туда тепло поступит по традиции в последнюю очередь.
Социальные учреждения в массе своей отапливаются еще с прошлой недели. Так, по состоянию на 28 сентября 76% образовательных организаций едва ли могли пожаловаться на холодные батареи. Исключением стали те детские сады и школы, где нет технологической возможности подать тепло раньше, чем в многоквартирные дома.
«В пятницу, субботу и воскресенье к нам поступали звонки. Горожане спрашивают: не будет ли отложено начало отопительного сезона в связи с установившейся в дневное время теплой погодой. В Саранске все остается по-прежнему, согласно ранее утвержденному графику. Начало отопительного сезона мы отменять и переносить не будем. Днем тепло, а ночи холодные. Самое главное - нужно не дать остыть домам и, соответственно, не получить заболевания среди детей и взрослых», - заявил на оперативном совещании в мэрии Петр Тултаев.
По словам градоначальника, управляющим компаниям сейчас необходимо максимально оперативно реагировать на жалобы со стороны населения. Неисправности нужно исправлять даже в выходные дни. Жильцам верхних этажей (имеющим в квартирах краны Маевского) рекомендовано при этом не чинить препятствий сантехникам.
При возникновении вопросов по теплоснабжению обращаться можно не только в управляющие компании, но и в службу «071» (24-24-71 - при вызове с сотового телефона) и в ЕДДС городского округа по номеру 24-07-07. Обе службы работают круглосуточно.
Свое мнение высказал мэр Саранска
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