В саранских магазинах выявлено 43 «вирусных» нарушения

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Администрацией Саранска в ежедневном режиме проводятся рейды по проверке объектов потребительского рынка. В ходе мониторинга проверяется соблюдение требований, обозначенных в Указе Главы РМ от 17 марта 2020 года № 78-УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-2019».
С 14 по 25 сентября в городе был проверен 151 объект потребительского рынка (126 магазинов, 9 парикмахерских, 5 аптек, 11 кафе). Было выявлено 43 нарушения: в магазинах отсутствуют маски и перчатки для покупателей как платные, так и бесплатные. За нахождение продавцов и покупателей без средств индивидуальной защиты – без масок и перчаток составлено 9 актов фиксации нарушений.
В целом, с начала проведения рейдов по объектам торговли и сферы услуг, с 8 мая по 25 сентября, составлено 98 актов фиксации нарушений профилактических мер.
Составленные акты и фотоматериалы направлены в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия для принятия мер в соответствии с полномочиями.
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