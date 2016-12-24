Внесены изменения в ограничение движения по проспекту 70 лет Октября

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В связи с ремонтом автодороги ограничение движения и стоянки по проспекту 70 лет Октября от улицы Севастопольской до улицы Косарева продлевается до 24:00 28 сентября.
В связи с этим запланированное ранее на период с 23 по 26 сентября изменение схем движения отдельных маршрутов общественного транспорта перенесено на период с 25 по 28 сентября.
С 25 по 28 сентября
автобусные маршруты №1, №4, №5, №27, №150 вместо проспекта 70 лет Октября будут следовать по улице Косарева с выходом на улицу Волгоградскую и далее по действующим маршрутам;
автобусный маршрут №44 вместо проспекта 70 лет Октября будет следовать по улице Гожувской с выходом на улицу Севастопольскую и далее по действующему маршруту.
С 24:00 22 сентября до 5:30 23 сентября и с 24:00 23 сентября до 05:30 24 сентября будет временно ограничено движение транспортных средств по кольцевой развязке проспекта 70 лет Октября и улицы Косарева.
Исключение составят спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны).
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