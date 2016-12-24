В рамках национального проекта «Образование» в Мордовии реализуется региональный проект «Учитель будущего».

В республике создан центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов. Открыты также три центра непрерывного профессионального мастерства работников системы образования региона. Один на базе Мордовского республиканского института образования, еще два - в зданиях Ичалковского и Зубово-Полянского педагогических колледжей. Предполагается введение новой системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций.

Реализация проекта позволит создать условия для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования, в том числе по цифровым компетенциям, а также привлечь работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования, включая стажировки. Появятся дополнительные стимулы для привлечения молодых специалистов в учебные заведения, что в конечном счете обеспечит повышение качества образования в Мордовии.

Педагоги Кадошкинского района также включились в реализацию проекта «Учитель будущего». Преподаватели Тамара Ивановна Грязнова и Галина Федоровна Киселева из Адашевской средней школы прошли курсы повышения квалификации по направлению «Совершенствование предметных и метапредметных компетенций педагогических работников».