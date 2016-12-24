В Зубово-Полянскую районную больницу поступил современный автомобиль скорой помощи

Социум

В рамках национального проекта «Здравоохранение»  в Зубово-Полянскую районную больницу поступил современный автомобиль скорой помощи «ГАЗель NEXT» класса С, оснащенный специальный медоборудованием.

В перечне - портативный аппарат ИВЛ, дефибриллятор с функцией кардиостимуляции, кислородный редуктор - ингалятор, противоэпидемические и другие наборы, а также многое другое, что позволяет проводить реанимационные мероприятия при транспортировке пациентов в стационар районной больницы и специализированные медицинские учреждения республики.

- Мы работаем в режиме повышенной готовности, и, надеюсь, высокотехнологичная оснащенность спецавтомобиля класса С поможет в спасении жизней наших пациентов, - говорит заведующий отделением скорой помощи районной больницы А.И. Николаев.

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