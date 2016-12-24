Не лучший год
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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Зубово-Полянскую районную больницу поступил современный автомобиль скорой помощи «ГАЗель NEXT» класса С, оснащенный специальный медоборудованием.
В перечне - портативный аппарат ИВЛ, дефибриллятор с функцией кардиостимуляции, кислородный редуктор - ингалятор, противоэпидемические и другие наборы, а также многое другое, что позволяет проводить реанимационные мероприятия при транспортировке пациентов в стационар районной больницы и специализированные медицинские учреждения республики.
- Мы работаем в режиме повышенной готовности, и, надеюсь, высокотехнологичная оснащенность спецавтомобиля класса С поможет в спасении жизней наших пациентов, - говорит заведующий отделением скорой помощи районной больницы А.И. Николаев.
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