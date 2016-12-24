В рамках национального проекта «Здравоохранение» в республике реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В 2020 году на его реализацию предусмотрено выделение 136,352 млн руб.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции была вынужденно перенесена диспансеризация отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров на своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов.

Проект также предполагает обучение специалистов мультидисциплинарных бригад Регионального сосудистого центра на базе федеральных учреждений.

В целом проект позволит снизить смертность от болезней системы кровообращения в Мордовии с 413,1 на 100 тысяч населения в 2017 г. до 403 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. Этих показателей планируется достичь путем снижения смертности от инфаркта миокарда с 24,8 до 19 на 100 тысяч населения, а также за счет снижения смертности от острого нарушения мозгового кровообращения с 68,4 до 52,4 случая на 100 тысяч населения.