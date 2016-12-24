В Старошайговском районе внедряется система долговременного ухода за пожилыми людьми

В 2020 году Старошайговский район присоединился к реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография».

В районе внедряется система долговременного ухода за пожилыми людьми. Это комплекс мероприятий, включающих уход, сопровождение, реабилитацию, абилитацию, психологическую поддержку и другие виды помощи гражданам. Система долговременного ухода делает такую помощь гарантированной и доступной не только на дому и в стационарах, но и в полустационарах - для людей всех возрастов, которые имеют стойкие ограничения и зависимы от посторонней помощи в связи с болезнями, возрастом, травмами.

С января в дневном отделении ГКУ «Социальная защита населения по Старошайговскому району» используются стационарозамещающие технологии «Крепость долголетия» и «Активное долголетие», в соответствии с которыми для пожилых и инвалидов разработаны программы лечебно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий, тренинговых занятий по профилактике когнитивных нарушений в пожилом возрасте «Мысль», а также арт-терапевтических занятий «Разноцветный мир».

В отделении имеется все необходимое для оказания качественного социального обслуживания в полустационарной форме: кабинеты лечебной физкультуры и психоэмоциональной разгрузки, медицинский кабинет, социальная столовая, игровая, комната отдыха, мастерская.

В 2020 году в рамках внедрения системы долговременного ухода приобретены велотренажер, кардиостеппер, тренажеры пловца, лыжника, спортивный инвентарь, настольные игры для развития памяти и мышления, а также стол для рисования песком с цветной подсветкой, наборы для творчества и рукоделия, тонометр, Алмаг-01, облучатель ультрафиолетовый для обработки помещений, средства индивидуальной защиты.

За 1 полугодие социальные услуги в полустационарной форме получили 38 человек пожилого возраста.