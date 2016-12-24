Поддержка молодых ученых

Социум

В рамках национального проекта «Наука» в республике реализуется региональный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок».

Он предполагает создание целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров путем совершенствования механизмов обучения в аспирантуре, поддержки новых лабораторий. Не менее 30 % из них должны руководить молодые перспективные исследователи.

В рамках проекта РФФИ проводится конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре. Задача конкурса - создание аспирантам условий для подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, содействие в трудоустройстве и закрепление в российских научных организациях.

В 2020 году среди победителей конкурса 4 проекта МГУ им. Н.П. Огарева:
- «Количественная оценка влияния натурных климатических факторов на динамическую усталость и долговечность полимерных композитов», руководитель проекта - д.т.н., профессор кафедры строительных конструкций АСФ Низина Т.А., аспирант - Канаева Н.С.;
- «Построение функций Ляпунова для динамических систем и их применение к исследованию топологии несущих многообразий», руководитель проекта - д.ф.-м.н., профессор кафедры прикладной математики, дифференциальных уравнений и теоретической механики ФМиИТ Починка О.В., аспирант - Зинина С.Х.;
- «Разработка научно-методических основ формирования компетентности в инновационной деятельности у будущих педагогов в интегрированной педагогико-технологической образовательной среде», руководитель проекта - д.п.н., заведующий кафедрой основ конструирования механизмов и машин ИМЭ Наумкин Н.И., аспирант - Забродина Е.В.;
- «Зоозащитное движение как элемент и механизм развития гражданского общества», руководитель проекта - д.с.н., заведующий кафедрой социологии ИСИ Полутин С.В., аспирант - Самойлова Е.А.
Реализация поддержанных проектов предполагается в течение двух лет.

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