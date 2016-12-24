Консультативная помощь гражданам, имеющим детей

В рамках национального проекта «Образование» в республике реализуется региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Его цель - создание условий для повышения компетентности родителей школьников в вопросах образования и воспитания, способствование раннему развитию детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи их родителям (законным представителям), а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках реализации проекта в Мордовии создана Региональная служба оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.

Так, в Кочкуровском районе Центр психолого-педагогической, методической и консультативной помощи работает на базе детского сада «Улыбка». Здесь всегда готовы оказать бесплатную квалифицированную помощь педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, медсестра, а также воспитатели возрастных групп.

- Многие проблемы, с которыми к нам приходят родители дошколят, решаемы именно в возрасте до 7 лет. Главное, их увидеть и не постесняться обратиться за помощью, - уверена сотрудник консультационного центра Т.В. Кузьмина. - А наши специалисты обязательно постараются помочь.

Консультационный центр в детском саду «Радуга» Краснослободского района является также базовой площадкой для Старошайговского, Ельниковского, Темниковского и Теньгушевского районов. Он работает с весны 2019 года. Специалисты оказывают консультационную помощь родителям (законным представителям) как в стенах детского сада, так и по месту жительства получателя услуги, а также в дистанционной форме.

В Ромодановском районе только за июнь в дистанционном формате оказано более 30 услуг для родителей детей, посещающих и не посещающих дошкольное образовательное учреждение. Консультации оказываются специалистами центра на основе предварительной заявки непосредственно при обращении, по телефону 2-42-22 или электронной почте: rom.borisova@yandex.ru. Кроме того, обеспечена возможность электронной записи для получения и оценки предоставленных услуг на сайте центра: http://dskvrom.schoolrm.ru.

В 2020 году планируется создание дополнительно 3 площадок для реализации психолого-педагогических услуг семьям с детьми в Ромодановском, Ардатовском и Зубово-Полянском районах.