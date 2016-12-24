В магазинах «Магнит» часто не соблюдается «масочно-перчаточный» режим

Наш город

Глава Саранска Петр Тултаев поручил, пока позволяют погодные условия, продолжать санитарную обработку придомовых территорий, входных групп многоквартирных домов, детских площадок, дорог и подъездов.

«Задачу эту никто не снимал, мы продолжаем работать в этом направлении в прежнем режиме», - подчеркнул мэр города. Он также акцентировал внимание на необходимости продолжения рейдов по проверке «масочно-перчаточного» режима в общественном транспорте и торговых организациях.

«Рейды по соблюдению «масочно-перчаточного» режима в объектах торговли и организациях сферы услуг проходят на постоянной основе. С начала сентября проверено 117 объектов торговли и сферы услуг. На минувшей неделе на 3 организации составлены протоколы», - рассказала руководитель городского Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ирина Объедкина. Как показывают рейдовые мероприятия, больше всего нарушений в сетевых магазинах, в частности в магазинах сети «Магнит».

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