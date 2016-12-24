Новый год - в ином формате

Глава города поручил начать подготовку к Новому году. «Война войной, но впереди Новый год, - пояснил Петр Тултаев. - Необходимо приступить к разработке концепции по оформлению Саранска к новогодним праздникам, исходя из наших возможностей».

«В каком формате будут проходить мероприятия, посвященные празднованию Нового года, станет ясно позже. Конечно, будем ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию и рекомендации Роспотребнадзора», - подчеркнул мэр республиканской столицы.