Новый год - в ином формате

Надежды и риски вакцины от COVID-19
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Глава города поручил начать подготовку к Новому году. «Война войной, но впереди Новый год, - пояснил Петр Тултаев. - Необходимо приступить к разработке концепции по оформлению Саранска к новогодним праздникам, исходя из наших возможностей».
«В каком формате будут проходить мероприятия, посвященные празднованию Нового года, станет ясно позже. Конечно, будем ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию и рекомендации Роспотребнадзора», - подчеркнул мэр республиканской столицы.
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