Как родители могут контролировать школьное питание детей?

Надежды и риски вакцины от COVID-19
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
На «Госуслугах» запущен сервис обратной связи о качестве горячего питания детей в начальных классах. Чтобы оставить отзыв или рассказать о проблеме, нужно иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».
О чем можно сообщить?
- как именно организовано питание в начальной школе
- взимаются ли за него деньги
- устраивает ли рацион, вкусные ли блюда
Сообщения будут передаваться в школы, а Аппарат Правительства РФ и Минпросвещения России получат сводные отчеты по регионам.
С 2020 года все учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным питанием. Ребенка должны минимум один раз в день накормить горячим блюдом.
Оставить отзыв о горячем питании gosuslugi.ru/10090/1
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
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