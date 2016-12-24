Как родители могут контролировать школьное питание детей?

Социум

На «Госуслугах» запущен сервис обратной связи о качестве горячего питания детей в начальных классах. Чтобы оставить отзыв или рассказать о проблеме, нужно иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

О чем можно сообщить?

- как именно организовано питание в начальной школе

- взимаются ли за него деньги

- устраивает ли рацион, вкусные ли блюда

Сообщения будут передаваться в школы, а Аппарат Правительства РФ и Минпросвещения России получат сводные отчеты по регионам.

С 2020 года все учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным питанием. Ребенка должны минимум один раз в день накормить горячим блюдом.

Оставить отзыв о горячем питании gosuslugi.ru/10090/1

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