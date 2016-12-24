Год условно за махинации с деньгами

В Ковылкине 28-летняя сотрудница одного из учреждений по оказанию социальных услуг гражданам и продаже товаров народного потребления ответила в суде за присвоение денег, принадлежащих 81-летнему пенсионеру.

В ходе предварительного следствия сотрудники полиции установили, что в октябре 2019 года девушка, используя служебное положение, присвоила вверенные ей денежные средства в сумме более 200 тысяч рублей, принадлежащие 81-летнему жителю Ковылкина. Деньги поступили в учреждение в качестве выплаты дивидендов. Однако в положенное время пенсионер их не получил, после чего обратился к руководству организации.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД, выяснилось, что сотрудница учреждения сформировала бланк перевода на 203 тысячи рублей на имя пожилого мужчины. При этом она внесла в документ недостоверные анкетные данные получателя, затем подделала в нем его подпись, после чего внесла сведения о произведенных расходных операциях. Высвободившиеся таким образом в кассе учреждения 200 тысяч рублей она просто прикарманила и потратила на погашение кредитов и возвращение долгов знакомым. Свою вину в совершенном преступлении девушка признала полностью и возместила причиненный организации ущерб.

По приговору суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.