Флюорография с уголовным исходом

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В Ромодановском районе 40-летняя местная жительница после похода в поликлинику стала фигурантом уголовного дела за кражу.
Как установили сотрудники полиции в ходе предварительного следствия, в день совершения преступления женщина проходила флюорографию в медицинском учреждении. Зайдя в кабинет, она увидела на полке оставленную кем-то золотую цепочку с кулоном. Воспользовавшись тем обстоятельством, что за ней никто не следит, она забрала украшение и ушла домой.
Похищенную цепочку во время прохождения медицинского обследования забыла в поликлинике 30-летняя местная жительница, следом за которой в кабинет и вошла 40-летняя дама. Когда владелица ювелирного изделия хватилась пропажи, она вернулась в медицинское учреждение, но украшения на месте не оказалось.
В ходе проводимых мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленницы. Свою вину она не отрицала. Ущерб, причиненный забывчивой жительнице района, составил 18 тысяч рублей.
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