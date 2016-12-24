Три года колонии за грабеж приятеля

30-летний житель села Большая Елховка выслушал приговор суда за совершенный разбой, который он пытался нелепо замаскировать под визит агрессивных незнакомцев.

4 мая этого года в гости к своему приятелю в село Большая Елховка пришел 38-летний экспедитор одного из местных предприятий. По случаю недавнего Первомая они устроили мини-застолье с немалым количеством спиртного. В ходе посиделок гость неосторожно залез к себе в карман, откуда выпал пакет с крупной суммой денег. 30-летний хозяин квартиры, увидев такое богатство, попросил приятеля одолжить ему 3 тысячи рублей. Но в ответ услышал отказ. «Богатенький буратино» пояснил, что деньги принадлежат не ему, а предприятию, где он работает в качестве водителя-экспедитора, и завтра необходимо их отдать.

Но когда экспедитор совсем опьянел, его собутыльник радикально решил вопрос нехватки денег - он подошел к приятелю со спины и со всей силы ударил кулаком по голове, отчего тот упал как подкошенный. Гостеприимный хозяин квартиры тут же забрал у него пакет, в котором находилось 57 тысяч рублей.

Очнувшемуся через некоторое время гостю он сказал, что несколько минут назад к ним заходили два незнакомых парня, которые его избили и похитили деньги. Не поверив этому рассказу, потерпевший обратился в полицию.

В ходе следствия и суда вину в преступлении задержанный признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.