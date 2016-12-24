В Ковылкине сгорели торговые павильоны

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В прошедшие выходные в Ковылкине ночью заполыхала огнем крупная торговая площадка
На появившихся в социальных сетях кадрах видно, как сильное пламя охватило сразу несколько торговых павильонов. Огонь распространялся настолько стремительно, что прибывшие пожарные расчеты с большим трудом смогли утихомирить разбушевавшуюся огненную стихию. Очевидно, что владельцы торговых точек понесли серьезные убытки, ведь при таком масштабном пожаре сгорело много товара.
«Очень жалко, люди столько сил и средств вложили в эти торговые точки. Да и для города это серьезная потеря, многие ходили в эти магазины», - прокомментировали произошедшее в соцсетях.
К слову, как утверждают некоторые из очевидцев, владельцы торговых павильонов пытались спасти уцелевший товар, выносили его на улицу. Но эти вещи тут же привлекли внимание всяких сомнительных личностей - они пытались воспользоваться суматохой и по-тихому унести с собой оставленный без присмотра товар. Как говорят, одного из них застукали с поличным и увели в наручниках.
По данным МЧС по РМ, площадь пожара составила тысячу квадратных метров, причины возгорания и ущерб сейчас устанавливаются.
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