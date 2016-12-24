Приговор за расстрел

Виновные в убийстве 23-летнего студента географического факультета Игоря Козлова надолго отправятся за решетку - четверым участникам криминального расстрела огласили в суде конкретные сроки заключения.

Ранее Алексей Мирошниченко, Сергей Хлучин, Алексей Бычков и Наим Бикмурзин в зависимости от роли каждого были признаны присяжными виновными в убийстве организованной группой и незаконном обороте оружия.

Игоря Козлова расстреляли 22 июня 2002 года на улице Комарова, когда он вышел из машины у дома № 10. Киллеры открыли по нему огонь из обрезов. Ранения в голову не оставили парню шансов на выживание. Незадолго до этого он высадил из машины супругу, отправившуюся домой.

Преступление оставалось нераскрытым больше 16 лет, пока в августе 2018 года оперативникам МВД по РМ не поступила информация, что к преступлению причастны члены группировки «Юго-Запад». После проведения всех необходимых мероприятий сначала были задержаны двое подозреваемых. В последующем была установлена причастность к совершению убийства еще двух их соучастников. Алексея Мирошниченко, Сергея Хлучина и Алексея Бычкова взяли в Саранске и в Подмосковье, а четвертый (Наим Бикмурзин) к тому времени уже отбывал наказание в колонии.

Следствие пришло к выводу, что убийство было совершено из-за раздела сфер криминального влияния между двумя противоборствующими группировками, действовавшими в те годы в республике. Подсудимые своей вины не признали и предпочли, чтобы их дело рассматривал суд присяжных заседателей. И те вынесли свой вердикт - виновны. На основании этого обвинительного вердикта фигуранты дела на минувшей неделе были приговорены к лишению свободы на срок от 12 до 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.