Покупки билетов по интернету обернулись простой потерей денег

Москва не спасла
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На этой неделе к полицейским Саранска обратилась 61-летняя местная жительница, рассказавшая о потерянных деньгах при покупке билетов на поезд по интернету.
Женщина пояснила, что нашла в сети соответствующий сайт, где намеревалась приобрести железнодорожный билет до города Самары. Для оплаты проездных документов она ввела данные своей банковской карты и код, пришедший в смс-сообщении. После чего с ее счета были списаны денежные средства в сумме около 7 тысяч рублей. Как выяснилось в дальнейшем, жительница Саранска по своей невнимательности попала на мошеннический сайт-двойник.
Ровно так же лишилась денег и 47-летняя жительница мордовской столицы, стремившаяся приобрести билеты на поезд до Москвы. На сайте-двойнике она указала всю информацию своей карты, после чего с ее лицевого счета мошенники похитили более 30 тысяч рублей.
В настоящее время по каждому из фактов возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».
Сотрудники полиции рекомендуют гражданам следовать определенным правилам при покупке билетов на поезда и самолеты онлайн:
- используйте только проверенные сайты;
- обращайте внимание на способ оплаты билета, который предлагает сайт. Если вас просят ввести секретную информацию, например PIN-код, немедленно покиньте сайт;
- не доверяйте интернет-сайтам, на которых предлагается слишком низкая цена за билеты по сравнению с кассами на вокзалах и в аэропортах;
- обращайте внимание на структуру сайта. Безопасные интернет-ресурсы - это, как правило, не одностраничные сайты, а серьезные платформы, имеющие определенные разделы, где, помимо прочего, должна присутствовать информация о реквизитах компании: название, юридический адрес, дата выдачи лицензии, ИНН/КПП.
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