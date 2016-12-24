В городе могут появиться «вандалоустойчивые» остановочные павильоны

Возможность их приобретения поручил рассмотреть Глава Саранска Петр Тултаев. Причина - непрекращающиеся случаи «разгрома» павильонов.

С начала текущего года, к примеру, были разбиты стекла на 35 остановках общественного транспорта. Ущерб городскому бюджету оценивается в 320 тысяч рублей.

«Около каждой остановки камеру не поставишь, - заявил градоначальник на прошедшей в понедельник планерке. - При закупке новых остановочных павильонов в приоритет необходимо ставить их вандалоустойчивость, а не только дизайн».

«И новые стекла, и остановочные павильоны в обязательном порядке должны быть сертифицированы. Устанавливать другие мы не имеем права», - заметил руководитель Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Дмитрий Дергунов. Он также пояснил, что своевременно заменить стекла удается далеко не всегда. Делают их на заказ, сроки поставок определяются заводом-изготовителем.