В Саранске с начала сентября проверено 78 объектов торговли и общественного питания

В Саранске продолжается мониторинг соблюдения «масочно-перчаточного режима».

С начала сентября проверено 78 объектов торговли и общественного питания, на 3 организации составлены протоколы. На регулярной основе также проводятся рейды в общественном транспорте. С 26 мая проконтролировано 16 162 автобуса и троллейбуса. В итоге оформлено 97 протоколов, 7 532 пассажира сразу же устранили нарушения.

«И кафе, и торговые организации в обязательном порядке должны соблюдать все установленные меры профилактики», - подытожил мэр города Петр Тултаев. Главам районных администраций он напомнил, что дезинфекцию лавочек, элементов на детских площадках на придомовых территориях и входных групп многоквартирных домов необходимо продолжать в прежнем режиме.