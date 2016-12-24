В Саранске с начала сентября проверено 78 объектов торговли и общественного питания

40 тысяч тонн продукции на экспорт
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В Саранске продолжается мониторинг соблюдения «масочно-перчаточного режима».
С начала сентября проверено 78 объектов торговли и общественного питания, на 3 организации составлены протоколы. На регулярной основе также проводятся рейды в общественном транспорте. С 26 мая проконтролировано 16 162 автобуса и троллейбуса. В итоге оформлено 97 протоколов, 7 532 пассажира сразу же устранили нарушения.
«И кафе, и торговые организации в обязательном порядке должны соблюдать все установленные меры профилактики», - подытожил мэр города Петр Тултаев. Главам районных администраций он напомнил, что дезинфекцию лавочек, элементов на детских площадках на придомовых территориях и входных групп многоквартирных домов необходимо продолжать в прежнем режиме.
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