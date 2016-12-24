Благоустройство дворовых территорий полностью завершено

Не лучший год
Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать
Об этом проинформировала администрация Саранска.
В порядок приведены дворы как из основного списка, так и из дополнительного - сформированного по результатам выявленной экономии бюджетных средств.
По условиям федерального проекта количество территорий для благоустройства определяется исходя из установленных лимитов денежных средств. На сегодняшний день уже известно, что в основной перечень 2021 года вошли 8 дворов в Пролетарском районе, 7 - в Ленинском и 4 - в Октябрьском.
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