Благоустройство дворовых территорий полностью завершено

Об этом проинформировала администрация Саранска.

В порядок приведены дворы как из основного списка, так и из дополнительного - сформированного по результатам выявленной экономии бюджетных средств.

По условиям федерального проекта количество территорий для благоустройства определяется исходя из установленных лимитов денежных средств. На сегодняшний день уже известно, что в основной перечень 2021 года вошли 8 дворов в Пролетарском районе, 7 - в Ленинском и 4 - в Октябрьском.



