В Мордовии открыли читальные залы библиотек

Доходы кабинета министров
Члены Правительства Мордовии отчитались о своих заработках
Соответствующие изменения были внесены в Указ Главы РМ о режиме повышенной готовности. В республике с 14 сентября возобновляют работу архивы библиотек, читальные залы, залы для прослушивания, просмотровые залы.
Также вновь разрешены сходы граждан, предусмотренные п.4.1 ч.1 ст. 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» для решения конкретных вопросов местного значения.
Члены Правительства Мордовии отчитались о своих заработках
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