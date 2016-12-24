В Мордовии открыли читальные залы библиотек

Соответствующие изменения были внесены в Указ Главы РМ о режиме повышенной готовности. В республике с 14 сентября возобновляют работу архивы библиотек, читальные залы, залы для прослушивания, просмотровые залы.

Также вновь разрешены сходы граждан, предусмотренные п.4.1 ч.1 ст. 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» для решения конкретных вопросов местного значения.