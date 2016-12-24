В Мордовии открыли читальные залы библиотек

Репортер

Соответствующие изменения были внесены в Указ Главы РМ о режиме повышенной готовности. В республике с 14 сентября возобновляют работу архивы библиотек, читальные залы, залы для прослушивания, просмотровые залы.

Также вновь разрешены сходы граждан, предусмотренные п.4.1 ч.1 ст. 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» для решения конкретных вопросов местного значения.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
От взяток к «разоблачениям»

Загремевший в СИЗО за коррупцию бывший директор ЦСКА, наш земляк полковник Михаил Барышев стал строчить «разоблачительные» показания на...
Только классные часы

В Мордовии принято решение отказаться от проведения 1 сентября праздничных линеек в школах

Москва не спасла

Пострадавший в ДТП руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске скончался в столичной клинике

Учеба по-новому

Начало нового учебного года вся наша страна встретила в особых условиях. Столпотворение детей и родителей у школы, нарядные торжественные...

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу