В Саранске отопительный сезон начнется уже в сентябре?

В понедельник на совещании в Администрации города обсуждался вопрос о начале отопительного сезона в Саранске. Согласно постановлению Правительства РФ, центральное отопление включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха не будет превышать +8 градусов в течение 5 дней. Но учитывая эпидемиологическую ситуацию, на совещании было принято предварительное решение о подключении теплоснабжения социальных объектов – детских садов, школ и учреждений здравоохранения с 25 сентября, многоквартирных домов – с 28 сентября.

«Одномоментно включить отопление во всем городе невозможно технологически. В первую очередь, тепло будет включено в детских садах, школах, больницах. В течение двух недель с начала запуска отопления в многоквартирных домах должна быть устранена завоздушенность стояков отопления. Вероятно, будут поступать жалобы на жару в квартирах в начале отопительного сезона, однако в этом сезоне свои правила диктует эпидемическая ситуация», – отметил Глава Саранска Петр Тултаев.

Начальник Управления образования Оксана Шуляпова сообщила, что детские сады и школы города подготовлены к пуску тепла на 100%. В Пролетарском и Октябрьском районах все многоквартирные дома также готовы к пуску тепла в полном объеме.

И.о. Главы Администрации Ленинского района Владимир Пряхин сообщил, что в Ленинском районе города есть вопросы по подготовке 5 многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Мичурина, д. 1, ул. Титова, д. 18, ул. Демократическая, д. 52, ул. Энгельса, д. 5Б, ул. Ульянова, д. 75А.

«В трех домах – в МКД №1 по ул. Мичурина, МКД №18 по ул. Титова и доме №5Б по ул. Энгельса заканчивается ремонт внутридомовой системы теплоснабжения. До конца текущей недели все ремонтные работы завершатся. Собственники дома №52 по ул. Демократической переходят в другую управляющую компанию, которая подготовит отопительную систему до начала пуска тепла. Отопительная система дома №75А по улице Ульянова, со слов директора управляющей компании «ЖилКоммунЭксплуатация», будет готова к пуску тепла на текущей неделе. Эти сроки им согласовал домком», - доложил Владимир Пряхин.

«Если будут жалобы от жильцов конкретно с МКД №75А по улице Ульянова, кто будет отвечать? Домком? Все проблемные дома возьмите на особый контроль!» - поручил мэр города.