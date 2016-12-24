В Республике Мордовия стартует проект «Детство без опасности»

29 сентябряс остоится пресс-конференция, посвящённая старту в Республике Мордовия федеральной образовательной программы для родителей «Детство без опасности», обучающей правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мордовская республиканская центральная клиническая больница».

Проект реализуется в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.№ 204«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализации Стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года, во исполнение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

В России трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов реализуется с июня 2019 года. Впрошлом году тренинги «Детство без опасности»стартовали в 30 регионах. Чуть более чем за полгода было проведено 989 занятий, в ходе которых обучено порядка 3 тысяч молодых мам и будущих родителей. В 2020 году проект охватит 35 регионов и еще 35 будут задействованы в 2021 году.

Всего с 2019 по 2021 годы проект «Детство без опасности» охватит 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации.За это время медицинские сотрудники перинатальных центров несколько раз в неделю будут проводить тренинги по теме установки и использованиясертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения «детского режима» на дороге (оптимальный скоростной режим, аккуратное вождение),а также обучатьправилам перехода проезжей части дороги с коляской. Занятия проходят на специализированном демонстрационном оборудовании с заинтересованной аудиторией из числа родильниц.

Методические рекомендации для молодых родителей также представлены в открытом доступе в Интернете (https://youtu.be/biXG1s9i2kE).

Проект реализуется ГУОБДД МВД России при поддержке Минздрава России и экспертного центра «Движение без опасности».