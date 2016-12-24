В Саранске практически завершено благоустройство Ленинского парка

В рамках очередной «мэрской субботы» Петр Тултаев посетил место проведения аварийных работ на улице Косарева, ознакомился с ходом ремонта проезжей части на проспекте 70 лет Октября и осмотрел новые объекты благоустройства парка Ленинского района.

Напомним, повреждение электрических кабелей МП «Горэлектротранс» произошло 11 сентября при проведении земляных работ методом прокола грунта. В результате троллейбусное сообщение в Северо-Восточной части Саранска было полностью парализовано. На ликвидацию последствий аварии пришлось бросить значительные силы. Но несмотря на это, возобновить движение троллейбусов удалось только к воскресенью.

На проспекте 70 лет Октября тем временем начат ремонт проезжей части. Это - один из последних дорожных объектов города в сезоне-2020, подлежащих обновлению в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Прежде всего был снят слой старого асфальта на участке от улицы Севастопольской до Косарева, ведется укладка покрытия на отрезке Короленко – Севастопольская.

А в Ленинском парке работы практически завершены. Осталось лишь привести в порядок скейт-площадку и подключить камеры видеонаблюдения.