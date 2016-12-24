Кому обязательно нужно делать тест на COVID-19?

Гришина закрыли
Статусному уроженцу Мордовии не простили личный «версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей
Статусному уроженцу Мордовии не простили личный «версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей
Представители Мордовии добились грандиозного успеха в конкурсе «Лидеры России»
«Лисма» готовится приступить к выпуску новой продукции
Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.
Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах
Руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске после ДТП угодил в реанимацию вместе с сыном
Начало нового учебного года вся наша страна встретила в особых условиях. Столпотворение детей и родителей у школы, нарядные торжественные...
Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына
Глава Мордовии Владимир Волков обсудил результаты работы «Биохимика» по выпуску препарата против коронавируса
Загремевший в СИЗО за коррупцию бывший директор ЦСКА, наш земляк полковник Михаил Барышев стал строчить «разоблачительные» показания на...