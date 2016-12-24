В Мордовии от коронавируса умерла пожилая женщина

По информации регионального оперативного штаба, в федеральной статистике учтен новый случай смерти от коронавируса в Мордовии. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова скончалась женщина, 69 лет. Основной диагноз – коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлое течение. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь.

За минувшие сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 59 человек выписаны с выздоровлением. Всего за период пандемии в республике выявлено 5808 случаев коронавируса. 4659 человек вылечились, 39 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 10 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 529 человек на стационарном лечении

- 872 человека под наблюдением дома.