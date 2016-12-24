Федеральные структуры помогут провести реконструкцию канализационного коллектора на Юго-Западе

Наш город

На очередной сессии горсовета внесены поправки в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саранска. Связаны они преимущественно с подготовкой заявки на оказание поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ. Речь идет о реконструкции канализационного коллектора в Юго-Западной части города. «Цена вопроса» - 608 миллиона рублей. Из них 300 миллионов составят средства Фонда.

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