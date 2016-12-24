Бюджет города вырос почти на миллиард рублей

Не лучший год
Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать
На прошедшей в четверг 26-ой сессии саранского горсовета внесены поправки в действующий бюджет региональной столицы. Необходимость их принятия была обусловлена увеличением поступивших межбюджетных трансфертов. Доходы выросли на 992,36 млн. рублей - до 7 миллиардов 929 миллионов. Расходы оцениваются в 8 млрд. 235,9 миллиона.
Дополнительные средства направлены, в частности, на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья (219,7 миллиона), строительство и ремонт автомобильных дорог (около 91 млн. рублей), организацию бесплатного горячего питания младшеклассников (53,5 миллиона). Кроме того, 61,5 млн. рублей пойдет на выполнение полномочий, связанных со статусом столицы республики.
В ходе сессии был заслушан и отчет об исполнении бюджета городского округа в 2019 году.
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