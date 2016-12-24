В Саранске открыта стела в честь основателей города

Памятный знак в виде православного креста воздвигнут казаками Саранского хуторского казачьего общества имени Георгия Победоносца неподалеку от сторожевого вала. На открытии присутствовали мэр города Петр Тултаев, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, представители казачьего сообщества во главе с атаманом, главным врачом детской республиканской больницы Олегом Солдатовым.

Сооружение находится на историческом месте, в двух шагах от земляного вала – своеобразной границы российского государства в XVII веке. В дальнейшем, как известно, поблизости под руководством Саввы Козловского была основана крепость Саранск. Причем, основу его войска составляли именно казаки.

«Отныне эту территорию мы берем под свой контроль, - заверил нынешний атаман. - Мы приложим все усилия, чтобы сделать ее интересной как с исторической, так и с эстетической точки зрения. Сейчас практически завершено формирование нового туристического маршрута. Запуск его намечен на следующий год – год 380-летнего юбилея Саранска».

Мэр Саранска искренне поддержал такую идею .«Сегодняшнее событие – первое в череде мероприятий, приуроченных к празднованию 380-летия Саранска, - подхватил глава города.– Благодарю всех причастных к созданию данного знака. Его нужно рассматривать с точки зрения воскрешения исторической правды, воспитания молодого поколения, составления сегодняшней истории нашего края и города, в частности.… Всем нам необходимо работать по мере своих возможностей, вносить такой же вклад в развитие и будущее своего города, как это делали его основатели, чтобы оставить о себе хорошую память. Время проходит быстро, об этом нужно помнить всегда, дорожить им и использовать с пользой для общества».