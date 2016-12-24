В Мордовии отметили 30-летие «Союза женщин»

Торжественное мероприятие, приуроченное к 30-летию «Союза женщин России» и «Союза женщин Мордовии» прошло на площадках музея изобразительных искусств имени С.Д.Эрьзи. Собравшихся поздравила вице-премьер республиканского Правительства Галина Лотванова. В своем выступлении она отметила огромную социальную важность проводимой организацией работы, прежде всего – при оказании помощи нуждающимся, проведении благотворительных акций и субботников. Нынешний год, правда, не ознаменовался масштабными мероприятиями. Но труд женщин, в особенности - медиков и социальных работников, без сомнения, заслуживает всяческого уважения и восхищения.