В Саранск привезли православные святыни

В Иоанно-Богословский собор Саранска доставлены иконы Иоанна Предтечи и мученика Вонифатия с частицами святых мощей. В храме они будут находиться около месяца, до 5 октября. Поклониться святыням, помолиться перед образами за исцеление от пьянства, алкоголизма, наркозависимости или табакокурения можно ежедневно с 7 часов утра до 7 вечера.