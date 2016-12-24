В Саранск привезли православные святыни

Штраф для экс-главы района
Сергей Плешаков выслушал приговор за «оздоровительные» махинации
В Иоанно-Богословский собор Саранска доставлены иконы Иоанна Предтечи и мученика Вонифатия с частицами святых мощей. В храме они будут находиться около месяца, до 5 октября. Поклониться святыням, помолиться перед образами за исцеление от пьянства, алкоголизма, наркозависимости или табакокурения можно ежедневно с 7 часов утра до 7 вечера.
Сергей Плешаков выслушал приговор за «оздоровительные» махинации
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Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.
Начало нового учебного года вся наша страна встретила в особых условиях. Столпотворение детей и родителей у школы, нарядные торжественные...
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