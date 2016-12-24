В Саранск привезли православные святыни

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В Иоанно-Богословский собор Саранска доставлены иконы Иоанна Предтечи и мученика Вонифатия с частицами святых мощей. В храме они будут находиться около месяца, до 5 октября. Поклониться святыням, помолиться перед образами за исцеление от пьянства, алкоголизма, наркозависимости или табакокурения можно ежедневно с 7 часов утра до 7 вечера.

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