В Мордовии сотрудники ГИБДД будут скрытно выявлять нарушения при перевозках пассажиров

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11 сентября в Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». Его основные задачи – снижение уровня аварийности на общественном транспорте, обеспечение законности при осуществлении пассажирских перевозок автобусами.
В рамках операции будут активизированы проверки пассажирских автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров, в особенности детей, по соблюдению ими требований нормативных правовых актов при эксплуатации автобусов, предупреждения ДТП и снижению тяжести их последствий, соответствия технического состояния транспортных средств, выпускаемых на линию, требованиям действующих нормативных правовых актов.
Для контроля городских и районных «маршруток» будут применяться, в том числе и скрытые методы патрулирования – сотрудники полиции будут перемещаться в салонах автобусов в качестве пассажиров, фиксируя нарушения средствами фото и видеозаписи.
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