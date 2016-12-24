В Мордовии сотрудники СОБР Росгвардии отработали беспарашютное десантирование с вертолета

В Мордовии прошли занятия по десантно-штурмовой подготовке с личным составом СОБР регионального Управления Росгвардии.

В ходе практического занятия спецназовцы в полной боевой экипировке (с оружием и снаряжением) выполнили спуски с вертолета МИ-8 с использованием спусковых устройств и спускового каната с 25-метровой высоты.

Чтобы приступить к отработке беспарашютного десантирования, бойцам было необходимо пройти специальную подготовку по отработке навыков использования спусковых устройств и канатов для десантирования с различных высот, а также приемы страховки и самостраховки при спуске на землю. Важной особенностью всего занятия являлось то, что высадка проводилась на не оборудованную площадку, роль которой играла обычная поляна.

«В ходе таких тренировок повышается квалификация сотрудников, уровень их подготовки. Ошибки в реальных условиях недопустимы, они должны быть отработаны во время учебных тренировок», - отметил офицер СОБР регионального управления Росгвардии.

В проведении тренировки был задействован экипаж вертолёта Ми-8 авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Самарской области.