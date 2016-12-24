31 заболел, 16 выздоровели

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Мордовии выявлен 31 случай коронавируса, 16 человек выписаны с выздоровлением.

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (15); Краснослободском районе (4); Лямбирском, Ковылкинском районах (по 3); Рузаевском районе (2); Ромодановском, Ичалковском, Кочкуровском, Ельниковском районах (по одному).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 21 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 80 лет. В возрасте до 30 лет 3 человека, в том числе семилетний ребёнок.

За весь период пандемии в республике зафиксировано 5776 случаев коронавируса. 4600 человек выздоровели, 38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 9 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 533 человека на стационарном лечении

- 873 человека под наблюдением дома.