31 заболел, 16 выздоровели

«Импортозамещение самого высокого уровня»
Глава Мордовии Владимир Волков августа посетил АО «Лидер-Компаунд»
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Мордовии выявлен 31 случай коронавируса, 16 человек выписаны с выздоровлением.
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (15); Краснослободском районе (4); Лямбирском, Ковылкинском районах (по 3); Рузаевском районе (2); Ромодановском, Ичалковском, Кочкуровском, Ельниковском районах (по одному).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 21 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 80 лет. В возрасте до 30 лет 3 человека, в том числе семилетний ребёнок.
За весь период пандемии в республике зафиксировано 5776 случаев коронавируса. 4600 человек выздоровели, 38 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 9 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 533 человека на стационарном лечении
- 873 человека под наблюдением дома.
Глава Мордовии Владимир Волков августа посетил АО «Лидер-Компаунд»
Статусному уроженцу Мордовии не простили личный «версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей
Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына
Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах
Мордовия проводит колоссальную работу по оздоровлению финансов
Члены Правительства Мордовии отчитались о своих заработках
Руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске после ДТП угодил в реанимацию вместе с сыном
Глава Мордовии Владимир Волков в беседе с журналистами республиканских СМИ рассказал об итогах развития экономики региона за первое полугодие
«Лисма» готовится приступить к выпуску новой продукции