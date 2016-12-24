Про питание и воспитание

Об этих материях шла речь в ходе рабочей поездки в Мордовию первого заместителя министра просвещения РФ Дмитрия Глушко

9 сентября Мордовию посетил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. Поездка носила рабочий характер. Федерального чиновника интересовали, в основном, вопросы организации учебного процесса в современных условиях и обеспечения детей бесплатным горячим питанием в школьных столовых.

В Саранске гость осмотрел несколько образовательных учреждений, в том числе - уникальный в своем роде центр развития «Мира», а в Ичалковском районе побывал в Рождественской и Оброченской сельских школах.

В центре образования «Тавла» Дмитрию Глушко показали промышленную продукцию, применяемую для обеззараживания воздуха и санитарной обработки рук. Востребованность ее очевидна. Школы, детские сады и иные социальные учреждения продолжают работать в особом режиме. На входах дежурят медработники и педагоги – проверяют наличие защитных масок и перчаток. Всем посетителям, даже высокопоставленным, в обязательном порядке измеряют температуру,

Школа №17 сейчас перешла на так называемое «ступенчатое расписание». Это означает, что занятия в классах начинаются в разное время, что позволяет избежать столпотворений и максимально «развести» потоки. Воздух в кабинетах тоже регулярно обеззараживается. Посещение столовой – строго по графику. Места здесь хватает. Столы в обеденном зале расположены так, что выдерживается социальная дистанция в 1,5 метра.

Меню – а в этот день школьный завтрак состоял из риса с котлетой, бутерброда и чая - согласовывается с Роспотребнадзором. С перечнем блюд родители могут ознакомиться в любой момент на школьном сайте. Приоритет отдается, разумеется, товарам местного производства. Благо, к качеству их претензий нет. «Горячим питанием у нас обеспечены все ученики начальных классов и более 80% старшеклассников», - сообщила директор школы Светлана Лиманская.

Скоро в образовательном центре откроется и буфет, в котором можно будет расплатиться специальной «школьной картой». Данный проект позволяет автоматически учитывать и контролировать как родительские, так и бюджетные расходы. При необходимости баланс можно пополнить самостоятельной, через терминал.

Заместитель министра просвещения страны назвал мордовский опыт полезным и поучительным. Глава РМ в ответ предложил отработать в республике стандарты детского питания - создать экспериментальную площадку для изучения различных подходов при составлении рациона, централизованной поставке обедов в детские сады и малокомплектные школы. Речь зашла и о переоснащении столовых. Дмитрий Глушко согласился с необходимостью приобретения более современного, соответствующего всем требованиям оборудования.

Школа в селе Рождествено Ичалковского района считается одной из старейших в Мордовии. Она функционирует с 1870 года! За полтора века в ней, понятно, многое изменилось. Появилось новое здание, до 218 человек увеличилось количество учеников, организована их доставка из соседних населенных пунктов.

Еда в столовой на 80 мест – исключительно своя, местная. Мясопродукты поставляет комбинат «Оброченский», молочные изделия – сыродельный завод «Ичалковский». Овощи на 80 процентов – со своего огорода (у учебного заведения имеется опытный участок в 0,5 га с двумя теплицами). Повара готовят с душой, в соответствии с утверждённым Роспотребнадзором 2-х недельным «Примерным меню и основными показателями пищевой и энергетической ценности приготовляемых блюд».

В учебных классах Дмитрию Глушко рассказали о планах создания Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Замминистра тут же поинтересовался, как в школе было организовано дистанционное обучение. Как выяснилось, с выходом в интернет проблем не наблюдалось. Вот только компьютеры имелись не во всех семьях – им на время выдавали школьные ноутбуки.

Оброченская школа поразила московских гостей обилием красок. Вся территория буквально утопала в цветах. «Это, без преувеличения, самая цветочная школа России!» - с восторгом выдохнул чиновник из министерства просвещения. Овощи и фрукты здесь тоже исключительно натуральные и экологически чистые. Рядом с учебным корпусом находится сад (в котором произрастает около 80 яблонь), приусадебный участок, засеянный картофелем и капустой, и три теплицы, две из которых – отапливаемые. Свежие томаты, сладкий перец, зелень поступают в столовую на протяжении многих месяцев.

В остальном школа в Оброчном является типичной. Ее на сегодняшний день посещают 188 учеников, причем 25 – проживают в близлежащих селах. Что касается горячего питания, то его бесплатно получают все ученики 1-4 классов, а также дети из малообеспеченных семей. Дмитрий Глушко и Владимир Волков лично попробовали приготовленные блюда - борщ, картофельное пюре с котлетой, салат и йогурт. Обеды оплатили. «Очень вкусно, - сказал напоследок Дмитрий Глушко. - У вас душевнее, чем в городских школах… Сразу видно, что работа по формированию комплексных программ организации горячего и здорового питания началась не вчера. Принципиально важно, что в Мордовии в нее активно вовлекаются местные производители сельхозпродукции, что позволяет обеспечить контроль качества на всех этапах, и к тому же - создать дополнительные рабочие места. В то же время нужно налаживать обратную связь с родительской общественностью, Отзывы мам и пап, бабушек и дедушек нужны подчас даже больше экспертных оценок».

Как подчеркнул первый заместитель министра, подобный сервис скоро будет доступен на портале Госуслуг. Большую работу планируется провести и в части обновления материально-технической базы пищеблоков и столовых, подготовки квалифицированных специалистов.. «Но самое главное, чтобы продукты были свежими, а питание – качественным. У Мордовии в этом плане есть, чему поучиться и федеральному ведомству и другим регионам», – заключил Дмитрий Глушко.

«Президент четко обозначил стоящие перед системой образования задачи, - продолжил Глава РМ Владимир Волков. - Главное - вырастить и воспитать образованного и здорового человека. Хорошо, конечно, когда дети знают, как развивается современное производство, на каких принципах основывается деятельность промышленных предприятий, строительных и сельскохозяйственных организаций. Однако на сегодняшний день и в нашей стране, и во всем мире на первый план выходит проблема школьного воспитания. Нужно воспитывать людей, способных сохранить накопленные человечеством ценности, его мировоззрение и идеалы»

Московский гость также побывал в саранской средней школе № 24 с углубленным изучением отдельных предметов. Здесь школьная столовая дважды (в 2009-ом и 2018 годах) признавалась победителем республиканского смотра-конкурса, а в 2010 г. получила статус региональной стажировочной площадки по внедрению проекта модернизации школьного питания. Не случайно именно на ее базе ныне действует ресурсный центр сбережения здоровья и безопасного образа жизни. Что предполагает, как минимум, строжайшее соответствие меню всем санитарным требованиям и нормам, его разнообразие и сбалансированность.

Саранский электромеханический колледж в свою очередь может похвастать наличием сразу семи компьютеризированных классов, пяти информационно-коммуникационных мастерских, четырех учебно-производственных мастерских, трех учебно-производственных полигонов, да еще совместной работой по программе «WorldSkills».

С трудоустройством выпускников, как утверждается, особых проблем нет. Две трети из них находят работу по специальности. Этому способствуют, во-первых, целенаправленная подготовка по наиболее востребованным на рынке профессиям и направлениям, а во-вторых, плодотворное сотрудничество с целым рядом предприятий и организаций (у колледжа имеется более 50 действующих договоров о социальном партнерстве и сетевом взаимодействии).

Помимо того, здесь действуют курсы по 27 программам профобучения для 18 промышленных производств. Только за прошлый год их окончили 355 человек.

В региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира» московскому гостю сообщили, что за весь период его существования ни один ребенок не потерял интерес к обучению и не прекратил посещать занятия. Мало того, количество претендентов неизменно растет. Хотя конкурс сюда многоступенчатый, состоящий из заочного и очного этапов. Удивляться тут, разумеется, нечему. К услугам воспитанников - лаборатории и учебные аудитории цифровое производства и дизайна, робототехники, инженерных систем, коворкинга, агротехники и биотехнологий, физики и астрономии. А еще – медиатека, сенсорная комната, студии национальных культур, театрального искусства и литературного творчества, шахматная зона, планетарий, спортивный и тренажерный залы…

На втором этаже образовательного центра повышают свою квалификацию педагогические работники. И не только мордовские. За прошлый год на курсах обучалось почти 9 тысяч (!) человек.

«Так здесь интересно, что даже уходить не хочется», - признался напоследокДмитрий Глушко.