Депутаты помогли жителям Мордовии пройти обследование и ускорить лечение

Депутаты Государственной Думы Виктор Кидяев и Василий Пискарев совместно с министром здравоохранения Республики Мордовия Олегом Маркиным провели в Саранске совместный прием граждан.

Прием проходил в рамках региональной недели, с которой началась в понедельник новая осенняя сессия в Госдуме. Он был посвящен вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Об особенностях медицинского обслуживания населения в нынешней ситуации с представителями республиканского Минздрава по видеосвязи пообщался главврач московской городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

Лично и в режиме видеоконференции на приём обратились жители Мордовии, нуждающиеся в особых формах лечения, столкнувшиеся с разного рода трудностями. В том числе, пациенты с редкими заболеваниями, со сложным течением болезни, требующим транспортировки для обследования и лечения в профильные клиники федерального уровня.

«Мы рассмотрели сегодня шесть таких сложных случаев. Четыре связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, два – с поражениями опорно-двигательного аппарата. Все эти люди действительно нуждаются в помощи, прошли долгий курс лечения, но для полного восстановления здоровья нужна специфическая помощь. В том числе, с протезированием органов. Имея возможность выйти на прямую связь с медицинскими учреждениями, где такую помощь способны оказать, мы договорились о дополнительных обследованиях и направлении на лечение в федеральные медицинские центры», - рассказал первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев.

Помощь была оказана также и тем гражданам, у кого возникли сложности после «карантинного» изменения графика работы больниц. Так, из-за перевода одного из федеральных центров на прием пациентов с вирусными заболеваниями, медикам пришлось сместить срок плановой операции жителю Мордовии на 2021 год. Выслушав гражданина и посоветовавшись с республиканскими врачами, депутаты связались с ведущей московской клиникой, где есть возможность провести аналогичную операцию быстрее. Получено подтверждение, что лечение будет проведено до конца этого года.