Заболевших COVID-19 моложе 30 лет за сутки в Мордовии не зарегистрировано

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По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии выявлен 31 случай коронавируса, 22 человека выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в Краснослободском районе (8); Ковылкинском районе (4); г.о. Саранск (3); в Ельниковском, Темниковском, Чамзинском районах (по 2); в Ромодановском, Зубово-Полянском, Рузаевском, Кадошкинском, Ичалковском, Ардатовском, Лямбирском, Большеберезниковском, Атяшевском районах (по одному). Один из заболевших зарегистрирован в Пензенской области.
Посмотреть статистику по районам Мордовии можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 10 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 86 лет. Заболевших моложе 30 лет за сутки не зарегистрировано.
За период пандемии в Мордовии выявлено 5745 случаев коронавируса. 4584 человека выздоровели, 38 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 8 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 555 человек на стационарном лечении
- 872 человека под наблюдением дома.
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