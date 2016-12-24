Препараты завода «Биохимик» рекомендованы Минздравом России для лечения COVID-19

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Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению коронавируса. В новый список вошли два лекарственных средства, которые выпускает компания «Промомед» на саранском заводе «Биохимик». В рекомендации Минздрава РФ попали:
- антибиотик «Азитромицин»;
- противовирусный препарат «Арепливир», в основе которого действующее вещество фавипиравир.
Министерство здравоохранения России одобрило выпуск «Арепливира» в июне этого года, выдав препарату временное регистрационное удостоверение. Сейчас компания «Промомед» ожидает получения постоянного регистрационного удостоверения.
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