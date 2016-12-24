«Антивирус» за 220 тысяч рублей

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Очередная жертва телефонных мошенников обратилась на этой неделе к полицейским с заявлением о хищении денег с ее банковской карты.
48-летняя продавец саранского магазина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что злоумышленники пытаются незаконно списать денежные средства с банковской карты дамы, а заодно и оформить на ее имя кредит. Для предотвращения этого женщина по указанию звонившего установила на свой смартфон некую антивирусную программу, предоставившую полный доступ к ее мобильному банку. После чего с ее банковской карты было списано 220 тысяч рублей, а лжесотрудник финансовой организации перестал выходить на связь.
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