Гений «инвестирования» выманил у жительницы Саранска 50 тысяч рублей

Судя по всему, жители Мордовии не оставляют надежд быстро и сказочно разбогатеть, воспользовавшись всякими сомнительными предложениями в интернете. Только вот исход таких начинаний во всех случаях оказывается убыточным.

К полицейским столицы Мордовии обратилась 30-летняя местная жительница, сообщившая, что «инвестиционные» мошенники обманным путем завладели ее деньгами в сумме 49 тысяч рублей. В известном интернет-мессенджере женщина обнаружила многочисленные положительные отзывы о профессиональном инвесторе, который за пару часов может в несколько раз приумножить вверенные ему в управление денежные средства. Доверившись столь лестным рекомендациям, она связалась с данным молодым человеком и по его указанию перевела ему для осуществления торгов 49 250 рублей. Через пару часов финансовый «кудесник» сообщил, что заработал для нее 7 тысяч долларов, но для получения денег даме следовало заплатить налог в размере 13% от полученной прибыли. В этот момент жительница Саранска поняла, что связалась с мошенниками, и сообщила в полицию о совершенном в отношении нее преступлении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск злоумышленников.